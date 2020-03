Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen in ein Geschäftshaus in der Straße "Die Aue" in Floh-Seligenthal ein. Über ein Fenster gelangten der oder die Täter ins Innere einer Fleischerei und anschließend verschafften sie sich weiteren Zutritt zu einem Getränkemarkt. Die Unbekannten hinterließen großes Chaos und beschädigten die Einrichtung. Mit mehreren Stangen Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten sie schließlich vom Tatort. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

