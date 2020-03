Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 20-jährigen VW-Fahrer in der Straße "Am Gries" in Hildburghausen: Er konnte den Beamten keinen Führerschein vorweisen und die Recherche in den polizeilichen Systemen zeigte den Grund. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Anzeige war die Folge.

