Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jacke unter der Jacke

Suhl (ots)

Ein 19-jähriger Mann begab sich Mittwochnachmittag in ein Bekleidungsgeschäft eines Einkaufscenters in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Er nahm eine Lederjacke an sich und versuchte diese in der Umkleidekabine unter seine eigene Jacke zu ziehen. Beim Verlassen des Geschäftes hielt ihn eine Mitarbeiterin an und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann mit und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er zurück in seine Unterkunft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell