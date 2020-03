Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Spielothek

Römhild (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag in der Zeit von 3.00 Uhr bis 4.00 Uhr in eine Spielothek in der Meininger Straße in Römhild ein. Sie gingen anschließend zielgerichtet zu den Automaten, brachen sie auf und entwendeten Bargeld. Ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Videoaufzeichnungen konnten den Tatzeitraum genau eingrenzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Innerhalb einer Woche war diese Spielothek zum zweiten Mal ins Visier der Einbrecher geraten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei zu melden.

