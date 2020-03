Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrektur - Beschleunigtes Verfahren

Suhl (ots)

Der 27-Jährige wurde nicht aufgrund eines beschleunigten Verfahrens in Gewahrsam genommen, sondern weil er einen noch offenen Haftbefehl für einen Hauptverhandlungstermin offen hatte. Diese Verhandlung fand am heutigen Tag (04.03.2020) statt. Der Richter erließ Haftbefehl und der 27-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

