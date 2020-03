Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leergutdiebe

Schmalkalden (ots)

Insgesamt vier Leergutkisten entwendeten bis dato unbekannte Täter am frühen Dienstagnachmittag aus dem Hinterhof einer Gaststätte in der Gothaer Straße in Schmalkalden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um spezielle für den Gastronomiebedarf hergestellte Pfandkästen. Etwa eine Stunde später gaben ein 25- und ein 27-jähriger Mann und deren 19-jährige Begleiterin vier Pfandkästen in einem Getränkeservice ab. Dieses Leergut stimmte mit dem zuvor entwendeten überein. Somit konnte der Diebstahl den drei Personen zugeordnet werden.

