Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fundrucksack

Suhl (ots)

In den Räumlichkeiten des Inspektionsdienstes Suhl liegt momentan ein Wander- bzw. Sportrucksack der Marke "High-Tech". Dieser wurde am 21.02.2020 im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl gefunden. Der rot-grau-weiße Rucksack kann vom rechtmäßigen Eigentümer bis zum 20.03.2020 in der Dienststelle in der Bahnhofstraße 2 in Suhl abgeholt werden.

