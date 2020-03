Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschleunigtes Verfahren

Suhl (ots)

Dienstagnachmittag entwendete ein 27-jähriger Mann Lebensmittel im Wert von knapp 15 Euro aus einem Supermarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Der Mann hatte bei der Tat ein Taschenmesser bei sich, so dass eine Anzeige wegen Diebstahls mit einer Waffe gefertigt wurde. Der 27-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde in den Inspektionsdienst gebracht und nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Suhl in Gewahrsam genommen. Am heutigen Tag (04.03.2020) findet im Rahmen des beschleunigten Verfahrens bereits die Verhandlung der gestrigen Tat statt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell