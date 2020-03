Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Einfamilienhauses

Poppenhausen (ots)

Mittwochmorgen (04.03.2020) gegen 4.15 Uhr wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses im Speierlingsweg in Poppenhausen durch ein Knacken und Knistern aus dem Schlaf gerissen. Er sah, dass Teile des Dachstuhls seines Hauses in Flammen standen und informierte die Feuerwehr. Diese konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass das Feuer auf das gesamte Dach und den Wohnbereich übergriff. Der Mann hatte Glück im Unglück und konnte sich unverletzt aber unter Schock stehend ins Freie retten. Ein Schaden von ca. 200.000 Euro entstand. Nach etwa 2 ½ Stunden waren die Flammen gelöscht. Die Kripo führt am Donnerstag (05.03.2020) die Ermittlungen zur Brandursache durch.

