Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lebensmittlmarkt - Telefonnummer korrigiert

Dorndorf (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Hersfelder Straße in Dorndorf ein. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch und informierte sofort die Polizei. Die Täter durchwühlten den Bürobereich und hinterließen ein Chaos. Was entwendet wurde wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizeiinspektion hat den Sachverhalt übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

