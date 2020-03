Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kuriose Unfallflucht

Mittelstille (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Mazda befuhr Montagabend die Strecke von Mittelstille nach Springstille. Er geriet in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn nach links und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte das Fahrzeug zwei Holzpfosten und einen Weidezaun. Nach einer kurzen Rutschpartie prallte der Mazda mit der Fahrerseite gegen einen Baum, der PKW drehte sich und kam schließlich zum Stehen. Kurze Zeit später hielt ein Kleintransporter an der Unfallstelle. Mit mehreren Personen wurde der Mazda auf die Straße gerollt und anschließend das beschädigte Vorderrad gewechselt. Danach setzten sich beide Fahrzeuge in Bewegung und verließen unerlaubt den Unfallort. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell