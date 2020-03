Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne richtiges Kennzeichen und ohne Führerschein

Zella-Mehlis (ots)

Beamte der Suhler Dienststelle kontrollierten Montagmorgen einen 55-jährigen Moped-Fahrer in der Straße "Schöne Aussicht" in Zella-Mehlis. Am Zweirad war lediglich ein Kennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht und die Recherche im Auskunftssystem der Polizei zeigte zudem, dass der Mann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Der 55-Jährige erhält Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell