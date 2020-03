Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heilsame Decke entpuppt sich als Betrug

Ein 85-jähriger Suhler erschien am Montag (02.03.2020) bei der Suhler Polizei und teilte mit, dass er am 25.02.2020 an einer Verkaufsveranstaltung in einem Hotel auf dem "Platz der Deutschen Einheit" in Suhl teilgenommen hat. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurde den Interessierten eine Decke mit schmerzlindernder Wirkung angepriesen. Die 1.000 Euro teure Decke soll jedoch erst nach einer Testzeit von sechs Wochen seine Wirkung entfalten. Die Funktionalität wurde mit Magnetströmen erklärt. Der 85-Jährige glaubte den Verkäufern und ließ sich eine Decke nach Hause liefern. Er zahlte das gute Stück und führte dann jedoch einige Tests durch, ob es tatsächlich Magnetströme gibt, die die Decke umgeben. Doch der Mann konnte überhaupt nichts feststellen. Die 1.000 Euro teure Decke entpuppte sich als Betrug und der Mann erstattete Anzeige. Mit ihm kauften noch 14 weitere Personen an diesem Tag die vermeintlich schmerzlindernden Decken. Sollten auch Sie dem Betrug aufgesessen sein, so melden Sie sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225. Im Falle eines abgeschlossenen Kaufvertrages haben sie ab Kaufdatum ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Lassen Sie es nicht unversucht, im Bedarfsfall davon Gebrauch zu machen.

