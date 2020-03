Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken gefahren

Leimrieth (ots)

Beamte der Hildburghäuser Dienststelle kontrollierten Montagnacht (02.03.2020) einen 38-jährigen Lastwagenfahrer in der Leimriether Hauptstraße in Leimrieth. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Schlüssel zum Brummi wurden an einen anderen Mitarbeiter der Spedition übergeben, so dass sichergestellt werden konnte, dass der 38-Jährige nicht mehr weiterfährt. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz war die Folge.

