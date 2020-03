Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldautomat aufgebrochen

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen an einem Geldautomaten in der Gleimershäuser Straße in Meiningen-Dreißigacker zu schaffen. Sie brachen mit Hilfe von elektrischen Werkzeugen den Automaten auf und entwendeten sämtliche darin befindliche Geldkassetten. Wie viel Geld die Täter mitnahmen ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat am Samstag auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen, wer hat im Tatzeitrum Personen wahrnehmen können oder wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei.

