Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall alleinbeteiligt

Bad Liebenstein / OT Bairoda (ots)

Am 28.02.2020 befuhr ein 56 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW die Landstraße 1126 aus Richtung Trusetal kommend in Richtung Bairoda. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam dieser in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte dieser mit einem Erdhügel und kam auf dem Dach, quer zur Fahrbahn, zum Erliegen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und war nicht mehr fahrbereit.

