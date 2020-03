Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 28.02.2020 06.00 Uhr bis 01.03.2020 06.00 Uhr

Suhl (ots)

In Hildburghausen, Festgelände "Lange Heide" - Schleusinger Straße waren 2 Kinderquads gelagert. Ein Quad ist bereits am Mittwoch, den 11.02.2020 durch unbekannte Täter entwendet worden. Das Zweite wurde dann am Freitag den 28.02.2020 entwendet. Der Sachschaden beider Quads beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Ford mit Anhänger wurde in Hildburghausen, Karl-Liebknecht-Straße am Freitag gegen 11.40 Uhr kontrolliert. Am Pkw-Anhänger befand sich zwar ein amtliches Kennzeichen, jedoch fehlte das amtliche Siegel. Im weiteren Verlauf wurde dann festgestellt, dass der Anhänger nicht mehr zugelassen war und nun der Fahrer mit strafredchtlichen Konsequenzen (Vergehen nach Pflichtversicherungsgesetz, Vergehen nach der Abgabenordnung) rechnen muss.

Am Freitag (28.02.20) gegen 12.30 Uhr geriet eine 29-jährige Citroenfahrerin zunächst in Henfstädt in Richtung Themar in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte dann an die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, jedoch war der Pkw ein wirtschaftlicher Totatlschaden. Zur Fahrzeugbergung war die B 89 für eine ¾ Stunde halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell