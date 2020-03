Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewächshaus mutwillig beschädigt

Meiningen (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, den 27.02.2020 zum Freitag, den 28.02.2020 wurden in der Gutsstraße in Meiningen unterhalb des Berufsbildungszentrums mehrere Glasscheiben eines Gewächshauses durch einen oder mehrere unbekannte Täter zerstört. Die Glasscheiben wurden mit Milchverpackungen eingeworfen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

