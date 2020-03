Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtaschendiebstahl

Suhl (ots)

Einer 67-Jährigen wurde am 29.02.2020 zwischen 18.00 und 19.00 Uhr während ihres Aufenthaltes in einer Gaststätte in der Suhler Innenstadt die Handtasche entwendet, welche an ihrer Stuhllehne hing. Das Fehlen merkte sie erst, als sie bezahlen wollte.

