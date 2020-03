Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffiti-Schmierereien

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht vom 28. zum 29.02.2020 beschmierten unbekannte Täter das Heinrich-Erhardt-Gymnasium in Zella-Mehlis, indem sie großflächig die Fassaden mit Farbe besprühten. Ebenfalls zwei Häuser in der Braugasse wurden durch Unbekannte besprüht. Es wird von einem Gesamtschaden von ca. 2500 Euro ausgegangen.

