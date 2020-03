Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrfacher Ladendieb

Suhl (ots)

Am 28.02.2020 wurde gegen 18.15 Uhr ein 25-jähriger libyscher Staatsbürger beim Diebstahl in einem Suhler Lebensmittelmarkt festgestellt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden Gegenstände festgestellt, welche er zuvor in zwei weiteren Geschäften der Suhler Innenstadt entwendet hatte. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt ca. 165 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell