Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste Frau gefunden

Suhl/Eisfeld (ots)

Die vermisste Annerose Zitzmann wurde in den frühen Morgenstunden in einem Parkgelände in Eisfeld aufgefunden. Sie war bei Bewusstsein und stark unterkühlt. Durch den RTW wurde sie in das Krankenhaus Suhl verbracht.

Die Beamten der PI Hildburghausen und der PI Sonneberg waren gemeinsam mit den Kollegen der Rettungshundestaffeln Coburg und Marlishausen fünf Stunden zur Suche im Stadtgebiet Eisfeld und im Umland im Einsatz.

Die Kammeraden der Feuerwehr Lauscha waren mit moderner Suchtechnik bereits marschbereit, konnten aber nach dem Auffinden der Person ihren Einsatz beenden.

Die Polizeiinspektion Hildburghausen bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die gute Zusammenarbeit bei widrigen Wetterbedingungen und bei der Rettungsleitstelle Suhl für die fachkompetente Unterstützung.

