Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Motzlar (ots)

Donnerstagvormittag erhielt die Polizei die Information, dass es im Bereich des ehemaligen Grenzstreifens zwischen Motzlar und Sinswinden brennen soll. Die Beamten ermittelten, dass der Pächter der Flächen eine Koppel und den Plattenweg von Baumschnitt befreit und diesen anschließend angezündet hatte. Die danach verbliebenen Glutnester wurden mit einem Radlader in die Hecken und in den Wald geschoben, was zur Entzündung der Bäume führte Die Freiwillige Feuerwehr Motzlar löschte das Feuer. Es gab keine Verletzten.

