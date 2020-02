Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen klärten mehrere Straftaten auf

Hildburghausen (ots)

Die Polizei nahm am Dienstag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung in Eisfeld, Landkreis Hildburghausen, auf. Im Zuge der Ermittlungen konnte bereits nach wenigen Tagen ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Hildburghausen dringend tatverdächtig gemacht werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann fanden die eingesetzten Beamten umfangreiches Diebesgut im Wert von ca. 2.000 Euro, was zur Beweissicherung sichergestellt wurde. Durch die professionelle Arbeit der Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen war der 39-Jährige in seiner Vernehmung geständig und räumte weitere Straftaten ein. Insgesamt werden ihm mehrere Straftaten zu politisch motivierten Sachbeschädigungen sowie vier Einbruchsdiebstähle, insbesondere in Gartenlauben, zur Last gelegt. Die Taten wurden im Zeitraum von Dezember 2019 bis Februar 2020 im Stadtgebiet von Hildburghausen, Eisfeld sowie in Themar begangen.

