Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Autos Schrott und drei Verletzte

Hildburghausen (ots)

Ein 56-jähriger PKW-Fahrer befuhr Mittwochnachmittag die Römhilder Straße in Hildburghausen aus Richtung Leimrieth. Auf Höhe der Einmündung zum Rosenweg wollte der vor ihm fahrende PKW-Fahrer abbiegen und hielt an. Die Situation bemerkte der 56-Jährige zu spät. Er versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und lenkte seinen PKW nach links. Dort prallte er jedoch frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Durch den Aufprall drehte sich das Auto des Unfallverursachers und kollidierte zusätzlich mit dem wartenden PKW am Rosenweg. Insgesamt verletzten sich drei Personen leicht, unter ihnen ein 6 jähriger Junge. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kam zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe und sicherte zudem die Unfallstelle ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell