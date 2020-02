Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Meiningen (ots)

Eine 51-jährige Renault-Fahrerin befuhr Mittwochnachmittag die Werrastraße in Meiningen in Richtung Untermaßfeld. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, kam nach rechts von der Farbhahn ab und überschlug sich samt Fahrzeug. Die Frau verletzte sich leicht und der PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell