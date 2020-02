Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger touchiert

Bad Salzungen (ots)

Ein 62-jähriger Ford-Fahrer wollte Dienstagmorgen von der Dr. Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen nach links auf die Hersfelder Straße auffahren. Er hielt zunächst bei Rot an der Ampel an und als diese auf Grün schaltete bog er ab. Dabei übersah der 62-Jährige einen Fußgänger und streifte diesen. Der 76-jährige Mann stürzte und verletzte sich leicht.

