Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Jugendclub

Eisfeld (ots)

In der Zeit von Samstag- bis Sonntagmittag brach ein bis dahin unbekannter Täter in den Jugendclub in der Marktstraße in Eisfeld ein. Er verursachte einen Sachschaden von ca. 100 Euro und entwendete neben einer Broschüre auch einen Beamer. Am Dienstag wurde die Polizei über einen Mann informiert, der in Eisfeld auf einer Bank saß und auf dessen Jacke Symbole verfassungswidriger Organisationen zu sehen waren. Die Beamten nahmen sich der Sache an und konnten bei dem 39-jährigen Mann auch das im Jugendclub entwendete Diebesgut feststellen. Neben einer Anzeige wegen des Verwendens Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erhält er auch eine Anzeige wegen Einbruchs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell