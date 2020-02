Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Salzungen (ots)

Am Montag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Zeit von 11.00 bis 11.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen durch. Dabei stellten sie elf Autofahrer fest, die sich nicht an die erlaubten 30 km/h hielten. Der Schnellste wurde mit 63 km/h gemessen. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die anderen zehn Fahrzeugführer mussten ein Verwarngeld vor Ort entrichten.

