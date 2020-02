Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rad geklaut

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen eine Garage auf dem Gelände der Stadtverwaltung in der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein auf. Der Dieb entwendete ein weißes Damenfahrrad der Marke "Bergamont". Das Rad hat einen weißen Sattel und ein schwarzes Hardcase für den Fahrradhelm auf dem Gepäckträger. Personen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrrads geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

