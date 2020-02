Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von Radfahrer angefahren

Schmalkalden (ots)

Eine 63-jährige Frau lief am Sonntag gegen 10.30 Uhr die Straße "Am Boden" in Schmalkalden entlang und wollte die Kreuzung zum Hedwigsweg überqueren. Plötzlich kam ein Radfahrer aus Richtung Allendestraße angefahren und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Der Radler entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell