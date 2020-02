Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung

Suhl (ots)

Dienstagnacht (25.02.2020) löste eine bisher unbekannte Person den Feueralarm in einem Gebäude der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung aus. Der Wachschutz evakuierte daraufhin das Haus und lotste alle Bewohner ins Freie. Dort kam es aus bisher nicht geklärten Gründen zum Streit zwischen mehreren Männern libyscher und georgischer Herkunft. Dieser steigerte sich in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der vier Personen leicht verletzt wurden. Drei kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ein Mann wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

