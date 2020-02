Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Suhl (ots)

Ein Bewohner eines Hauses in der Meininger Straße in Suhl meldete Montagmorgen kurz nach 4.00 Uhr, dass soeben ein Unbekannter versucht hatte, in das Haus einzubrechen. Er hörte wie der Täter eine Fensterscheibe einschlug. Vom Hausbewohner überrascht flüchtete der Einbrecher unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

