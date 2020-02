Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut und weitergefahren

Hildburghausen (ots)

Während der Streifenfahrt stellten Polizisten Sonntagmorgen einen geparkten BMW mit frischen Unfallspuren in der Straße "Rote Leite" in Hildburghausen fest. Hinder dem Auto lagen mehrere PKW-Teile. Bei einer Absuche fanden die Beamten das Verursacher-Fahrzeug, dem diese Teile zugeordnet werden konnten und machten den Fahrzeug-Halter ausfindig. Er gab die Unfallflucht zu. Nach seinen Angaben befuhr er die Straße "Rote Leite" in Hildburghausen, als er von der Straße abkam und gegen den BMW stieß. Dabei wurden beide Autos, ein Hoftor und ein Strommast beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro. Nach der Befragung zum Unfallhergang erfolgte ein freiwilliger Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,67 Promille. Daraufhin musste der 36-Jährige zur Blutentnahme ins Klinikum. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und erstatteten Anzeige.

