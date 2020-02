Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit abgebrochener Flasche bedroht

Wasungen (ots)

Während der Kanevalsveranstaltung am 23.02.20 um 02:00 Uhr kam es zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung. Der afghanische Täter bedrohte den deutschen Geschädigten mit einer abgebrochenen Bierflasche nach einem Wortgefecht. Vorrausgegangen war eine Beleidigung der Freundin des Geschädigten durch den Täter. Dieser trat dann aber den Rückzug an, als mehrere Personen sich auf die Seite des Geschädigten stellten. Der Täter warf dem Geschädigten das Flaschenfragment an den Kopf und flüchtete. Er konnte dann später durch die Kräfte der Polizei identifiziert und in Gewahrsam genommen werden. Er verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle. Der Geschädigte kam zur medizinischen Versorgung ins Klinium Schmalkalden.

