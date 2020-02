Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch misslingt

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 19.02.20, 18:00 Uhr bis 20.02.20, 07:30 Uhr versuchten Unbekannte in Meiningen in der Sachsensraße in eine Tierarztpraxis einzubrechen. Der Versuch wurde durch Spuren am Fenster im Erdgeschoss erkannt. Es gab lediglich Sachschaden am Fenster.

