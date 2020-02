Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Bauwagens

Schleid (ots)

Im Schleider Ortsteil Kranlucken kam es am 22.02.2020 gegen 17:00 Uhr zu einem Brand in der Straße Im Borscher Tal am Waldrand. Gebrannt hatte ein alter verlassener Bauwagen. Dieser ist komplett zerstört worden. Zur Höhe des Sachschadens kann nichts gesagt werden. Eine mögliche Brandstiftung als Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zur Brandursache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Nummer 036955510.

