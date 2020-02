Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden verursacht und Unfallstelle verlassen

Bad Liebenstein (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 22.02.2020 gegen 12:15 Uhr im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach. In der Straße Hohle wurde ein am Straßenrand abgeparktes Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeinspektion Bad Salzungen unter der Nummer 036955510.

