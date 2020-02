Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verekehrsunfall durch Nötigung, Körperverletzung und anschließender Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Am 22.02.2020 kam es gegen 11:30 Uhr im Ortsteil Kloster zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Geschädigte durch einen anderen Fahrzeugführer überholt und scharf ausgebremst wurde. Der Geschädigte konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Anschließend begab sich der Unfallverursacher zum Fahrzeug des Geschädigten, öffnete die Tür und schlug ihm ins Gesicht. In der weiteren Folge verließ der Verursacher pflichtwidrig und ohne sich um den Schaden zu kümmern die Unfallstelle. Dem vorausgegengen war laut Angabe des Geschädigten ein technisches Problem seines Fahrzeugs an einer Ampel, wodurch er nicht rechtzeitig bei grün fahren konnte.

