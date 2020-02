Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Essenzubereitung birgt Gefahr

Hildburghausen (ots)

Am Samstag, 22.02.2020 um 05:20 Uhr kam es in der Ortslage Schleusingen, in der Straße des Friedens, zu einem Einsatz der Feuerwehr. Ein 22-jähriger Mann stellte einen Topf mit Nudeln auf den Herd und begab sich danach in sein Wohnzimmer wo er einschlief. Er konnte so das kochende Essen nicht beaufsichtigen und dieses brannte an. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Durch die zum Einsatz gekommene Feuerwehr konnte die Bandgefahr durch entfernen des Topfes gebannt werden. Die männliche Person musste sich kurzzeitig in ärztliche Behandlung begeben, konnte danach jedoch zurück in seine Wohnung. Fremdschaden entstand nicht. Lediglich der Topf wurde beschädigt.

Ebenso am 22.02.2020 in Eisfeld, Theodor-Körner-Straße kam die Feuerwehr zum Einsatz. Ein 34-jähriger Mann stellte gegen 23:30 Uhr eine Pizza in den Backofen. Auch er begab sich in sein Wohnzimmer, wo er von Müdigkeit übermannt einschlief. Pizza verbrannte, der Rauchmelder im Flur löste gegen 00:24 Uhr aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Da der Herr auf das Klingeln und Klopfen nicht reagierte, wurde eine Notöffnung der Wohnung durch die Feuerwehr vorgenommen. Der Herr schlief zu diesem Zeitpunkt noch immer auf dem Sofa in seiner Stube. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Nach gründlicher Lüftung der Wohnung konnte der Wohnungsinhaber in dieser Verbleiben.

