LPI-SHL: Ladendiebstahl

Am 21.02.2020, gegen 16.15 Uhr bezahlte ein albanischer Staatsangehöriger einige Sachen in einem Baumarkt in Suhl. Da er aber außerdem noch einige Gegenstände im Wert von ca. 82,- Euro in einem Beutel nicht bezahlen wollte, wurde er nach dem Kassenbereich vom Ladendetektiv angesprochen. Eine Anzeige wurde gefertigt.

