Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am 21.02.2020 stürzte gegen 23.00 Uhr ein 53jähriger Fahrradfahrer in der Hauptstr. in Steinbach-Hallenberg und verletzte sich dabei leicht. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Anzeige gefertigt. Zwei nicht mehr vor Ort befindliche Zeugen beobachteten die Fahrt und den Sturz. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Suhl unter 03681-369224 zu melden.

