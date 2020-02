Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Spielzeugwaffen unterwegs

Meiningen (ots)

Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Mann, der einen pistolenähnlichen Gegenstand aus einem stehenden Autofenster in der Berliner Straße in Meiningen hielt. Personen wurden offensichtlich nicht bedroht. Polizisten stellten insgesamt drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren fest, die Spielzeugwaffen mit sich führten und Plastik-Kügelchen verschossen. Sie erhielten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, die Spielzeugwaffen wurden sichergestellt.

