Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Wildunfälle auf einer Landstraße

Dermbach (ots)

Auf der Landstraße zwischen Dermbach und Geisa kam es am Donnerstag zu insgesamt drei Wildunfällen. Gegen 05.50 Uhr war der Fahrer eines Ford in Richtung Geisa unterwegs, als plötzlich zwei Wildschweine die Fahrbahn überquerten. Es kam zur Kollision mit dem Schwarzwild. Die Wildschweine verschwanden nach dem Unfall wieder im Wald. Der Fahrer eines Nissan befuhr gegen 20.00 Uhr die Landstraße zwischen Geisa und Dermbach, als ihm ebenfalls ein Wildschwein rannte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Gegen 20.50 Uhr stieß der Fahrer eines Audi mit einem Reh auf der Landstraße zwischen Dermbach und Oechsen zusammen. Der Jagdpächter kümmerte sich um das verletzte Wild. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

