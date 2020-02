Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausverbot nicht eingehalten

Suhl (ots)

Nachdem ein Ausländer am Mittwoch versuchte, mit einer gestohlenen EC-Karte in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße zu bezahlen, erhielt er Hausverbot vom Marktleiter. Am Donnerstag betrat der 20-Jährige erneut den Markt, woraufhin die Polizei informiert wurde. Er erhielt einen Platzverweis.

