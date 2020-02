LPI-SHL: Unfallursache unklar

Landespolizeiinspektion Suhl

Ein Fahrzeug-Führer war Donnerstagnachmittag mit seinem VW T5 auf der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen unterwegs, als er plötzlich mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf die Gegenfahrspur und anschließend zurück auf die eigentliche Fahrspur wechselte, um auf eine Parkfläche zu fahren. Dabei stieß er gegen einen BMW, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Ein Zeuge sagte aus, dass der Einparkvorgang ersichtlich war und der BMW-Fahrer dennoch zum Überholen ansetzte, was letztendlich zum Zusammenstoß führte.

