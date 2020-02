Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinten aufgefahren

Dorndorf (ots)

Ein Fahrzeug-Führer befuhr Mittwochmittag mit seinem Auto die Hersfelder Straße in Dorndorf. Er sah zu spät einen Ford, dessen Fahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten musste und fuhr hinten auf. Der Fahrer des Ford verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell