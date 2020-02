Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räder geklaut

Kaiseroda (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch betraten Unbekannte unberechtigt das Gelände einer Firma in der Vachaer Straße in Kaiseroda. Dort lösen sie die Radmuttern von den Rädern zweier Transporter. Die hinteren Räder im Gesamtwert von etwa 800 Euro nahmen die Täter mit. Von zwei weiteren Fahrzeugen ließen die Unbekannten die Ersatzräder mitgehen, welche sich unter der Ladefläche befanden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell