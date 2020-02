Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Tiefenort (ots)

Polizeibeamte der Einsatzunterstützung aus Suhl führten am Dienstag Verkehrskontrollen in der Theo-Neubauer-Straße in Tiefenort durch. Gegen 23.00 Uhr kontrollierten sie einen Renault und stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,85 Promille. Die Beamten nahmen den Renault-Fahrer mit zur Polizeiinspektion Bad Salzungen. Hier wiederholten sie den Test mit einem gerichtsverwertbaren Testgerät, welches 0,82 Promille anzeigte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

