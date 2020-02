Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus-Spiegel abgefahren

Immelborn (ots)

Dienstagabend wollte der Fahrer eines Linienbusse von der Salzunger Straße in Immelborn nach rechts abbiegen. In der Einmündung stand ein Sattelzug. Aufgrund von Platzproblemen ließ der Busfahrer den Sattelzug fahren. Beim Abbiegen scherte der Auflieger nach links aus und streifte den Spiegel des Busses und zerstörte diesen. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt in Richtung Bad Salzungen fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Polizeibeamte konnten den flüchtigen Laster feststellen und stoppen. Nun muss geklärt werden, ob der Fahrer den Schaden wahrgenommen hat oder ob er absichtlich weiterfuhr.

